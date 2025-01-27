'Играет где-то на районе': жена звезды сборной Украины во время знакомства не знала, кто ее любимый, и в 18 лет родила футболисту ребенка

Победа донецкого "Шахтера" над "Брестом" (2:0) в групповом раунде Лиги чемпионов сохранила шансы украинского клуба на продолжение выступления в турнире, а УЕФА назвала лучшим игроком полузащитника Георгия Судакова. А дома у лидера "горняков" своя команда поддержки – маленькая дочь и жена Елизавета, которая во время знакомства с будущей звездой думала, что он играет в футбол где-то на районе, а сейчас балует его своими фирменными блюдами.

Видео дня

В конце ноября 2024 года пара отпраздновала пять лет вместе, ведь встречаться они начали еще в то время, когда Лиза заканчивала школу. "5 лет, как ты рядом, и это – лучший подарок судьбы. Спасибо за твою любовь, поддержку, веру в нас и за каждый день, что мы провели вместе", – поздравила 22-летнего футболиста жена.

Свою вторую половинку Судаков нашел в 2019 году. Елизавета родилась и провела всю свою жизнь в Киеве. А история любви началась полностью в духе нашего времени – с переписки в социальной сети. Георгия и Лизу свел Instargam.

"Я ему как-то лайкнула одну из фотографий. Но вообще тогда не знала, кто он. Ну, футболист и футболист, думала, что он где-то там на районе играет, возле школы. Ну, лайкнула и все. Я уже за него и забыла, а он мне на следующее утро написал, когда я была в школе. Мы договорились в тот же день пойти гулять. Так все и началось", – рассказывала Лиза Анне Ребровой.

А Георгий даже однажды выкладывал их первую переписку. Тогда он первым спросил: "А мы случайно нигде не встречались?" На что девушка ответила: "Та, вроде, нет. А что лицо знакомое?" "Та да, как будто уже общались", – продолжал разговор футболист. А когда Лиза ответила, что они не знакомы и никогда не разговаривали, то Судаков предложил: "Ну, значит, начнем. Ты ведь не против?"

Девушка была не против, и так началась стремительная история любви. Лиге на тот момент было 16, и она заканчивала школу, а Георгию – 17, и он уже защищал цвета "Шахтера" U-19. Но, несмотря на статус восходящей звезды украинского футбола, Судаков, по словам любимой, был очень скромным.

И хотя в начале отношений футболист заявлял девушке, что не любит дарить цветы, в дальнейшем постоянно баловал Лизу красивыми букетами и доставлял какие-то удовольствия. Впоследствии молодые люди стали жить вместе, а в конце 2021 стало известно, что влюбленные ждут ребенка.

В декабре Судаков с любимой устроили гендер пати, чтобы узнать пол ребенка. И тогда Георгий приготовил Лизе еще один сюрприз – встал на одно колено и сделал предложение. А в феврале 2024-го буквально за два дня до полномасштабного вторжения РФ будущие родители поженились.

Когда российские войска пошли на Киев, Георгий с женой решили поехать к родителям девушки, поскольку жили недалеко от Житомирской трассы и в первый же день нападения услышали взрывы.

А после 8 марта Судаковы перебрались во Львов. Там 19-летний хавбек волонтерил в центре помощи беженцам Shelter Centre, ожидая, пока жена подарит ему долгожданную дочь. Девочка, которую назвали Миланой, появилась на свет 16 апреля.

"Спасибо Богу и жене за это чудо", – отреагировал на отцовство Судаков и вскоре смог присоединиться к "Шахтеру" в благотворительном туре.

Сейчас супруги живут в Киеве, а полузащитник продолжает защищать цвета донецкого клуба, хотя им постоянно интересуются европейские гранды.

Лиза признает, что появление Миланы очень сильно изменило обоих, они с Георгием повзрослели вместе: "Даже когда я еще ходила беременна, мы были такими маленькими. И потом сильно повзрослели".

И хотя влюбленные стали родителями в довольно юном возрасте, они действительно этого очень хотели. Как призналась Лиза, они начали обсуждать детей еще когда девушке было 16, и молодые люди стали парой.

В будущем Судаку хотели бы двое-трое детей. У самой Лизы есть еще двое старших братьев, которые ее защищали, и в такой большой семье всегда было весело.

Тем более, Георгий оказался очень заботливым папой, когда он за границей, то родители всегда созваниваются перед сном, футболист рассказывает дочери сказки, и бывает, что все они вместе и засыпают, находясь иногда в тысяче километров от своего папы.

Конечно, семье очень тяжело, когда Судаков долгое время находится за границей, ведь свои домашние матчи в еврокубках "Шахтер" вынужден играть в Германии.

По словам жены, Георгий очень любит, как она готовит и скучает по ее блюдам во время сборов и выездов: "Он всегда, когда за границей, говорит, мол, как я уже хочу твою еду отведать. Всегда скучает". самые любимые блюда любимого, но в конце концов выделила три – борщ, котлеты и пасту.

Но сосредотачиваться только на доме и семье Елизавета не собирается. Дівчина закінчує факультет журналістики та медіа-комунікацій Київського національного університету культури та мистецтв і хотіла б стати телеведучою, а в майбутньому і створити власний канал на YouTube.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что жена знаменитого футболиста сборной Украины поразила соблазнительным купальником на тропическом курорте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!