Новые судейские скандалы, шоу в Ривне и отскоки грандов: обзор матчей 3-го тура УПЛ

Прошел 3-й тур Украинской Премьер-лиги – в нем зафиксирована только одна ничья. Но не каждый победный матч стал действительно победным, есть новые скандалы с судьями и бенефис красных карточек. OBOZ.UA определяет главные моменты каждой встречи.

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"Черноморец" 1:0 "Колос"

Когда трансферный рынок, случай и даже газон были против – одесситы все равно нашли силы для победы. Первого гола в новом туре пришлось ждать 3 матча и он случился: "Черноморец" провел роскошную комбинацию и забил после разумной игры Хобленко. Не сказать, что хозяева были сильнее на голову (защита полностью деорганизована), но "Колосу" не удалось вообще ничего. Следует отдать должное и вратарю – благодаря сверхусилиям Рудька команда Бабича забирает не только три очка, но и сухой матч.

"Черноморец" - "Колос" 1:0 (1:0; 0:0)

Гол: Хобленко, 35

"Полесье" 1:1 "Ингулец"

Быстрый обмен голами на исходе первого тайма – самый динамичный отрезок всей игры. Рабочий гол с углового от Вилливальда и скоростной прорыв Назаренко остались единственным моментом, когда обе команды чего-то хотели. Низкий блок "Ингульца" во втором тайме перевел игру на тотальный штурм, но даже так "Полиссе" не удалось вырвать любую победу: вратарь гостей Паламарчук на кураже останавливал то ли опасный штрафной Смолякова, то ли двойной удар Лесника. Ничья не по игре снова вызывает вопрос к реализации житомирского клуба, а петровцы готовятся к следующей проверке – бронзовым призером УПЛ.

"Полесье" - "Ингулец" 1:1 (1:1; 0:0)

Голы: Назаренко, 45+2 - Уилливальд, 41

"Ворскла" 2:0 "Оболонь"

Игра, в которой сенсация произошла совсем в другой плоскости: судьи отменили чистый гол "Оболони", даже просмотрев его на VAR! Без скандалов УПЛ никуда – у Суханова украли взятие ворот и заметили игру рукой там, где ее замедленный повтор не показал. Что касается самой игры – киевляне были сильнее, чаще находились в последней трети и постоянными ударами проверяли реакцию полтавского вратаря. "Ворскли" повезло с действиями голкипера уже оболонцев: он ошибся в первом эпизоде и опоздал во втором. Ничейный по игре матч завершается второй подряд победой бело-зеленых.

"Ворскла" - "Оболонь" 2:0 (1:0; 1:0)

Голы: Нестеренко, 24; Канне, 69

"Заря" 1:2 "Александрия"

На клубном уровне Ротань очень убедителен: когда все футболисты подобраны под него, "Александрия" способна шокировать. Так случилось и сейчас: команда вроде бы повторяет прошлый сезон "Динамо", когда киевляне забивали по 2 гола каждые матчи. Тенденция сохраняется, в первом тайме всячески поиздевались над голкипером Турбаевским. Второй тур подряд забивает капитан Ковалец, на этот раз на стиле запустив мяч под стенку. "Заря" попыталась сопротивляться, но полноценно он начался только во втором тайме, угловой конвертировали на гол. "Александрия" возглавляет таблицу, проверкой этой счастливой полосы станет следующий тур и домашний матч против "Шахтера".

"Заря" - "Александрия" 1:2 (0:2; 1:0)

Голы: Джордан, 50 – Беззера, 23; Ковалец, 32

"Карпаты" 1:3 "Динамо"

Вот и есть первый суперматч сезона. С самого начала все последовало законам фантастики: "Карпаты" забили один из самых быстрых голов в ворота динамовцев, "Динамо" стало первым клубом, который смог забить в ворота львовян. Украшение встречи - выстрел Пихаленка, новичок киевлян очень полезен для центра поля ударами и мозгами. Кстати, именно он вернул паритет в игру и начал камбэк бело-синих. Учитывая матчи УПЛ и ЛЧ, "Динамо" наконец-то играет в понятный и интересный футбол, дающий результат. Шовковский в 30-м матче УПЛ показал, что ему следует быть тренером. "Карпаты" имеют 4 очка после трех туров и держатся в первой половине таблицы.

"Карпаты" – "Динамо" 1:3 (1:1; 0:2)

Голы: Очеретько, 1 - Пихаленок, 23; Ванат, 58; Ярмоленко, 90+2 (п)

"Верес" 0:2 "Кривбасс"

Статистически равный матч, в котором "Кривбасс" усилиями Аду забрал преимущество и его же действиями это преимущество не мог увеличить. В этом матче есть триллер на волшебных карточках: Смеян решил, что ему достаточно получаса на поле и двумя карточками сам себя отправил в подтрибунки. Но уже после перерыва Романчук выровнял расписания, смяв Дахновского. Этот штрафной был лучшим моментом для "Вереса", чтобы сравнять счет - возможность потеряли. Криворожцы же пошли в новые атаки и добыли в борьбе пенальти, где Стецьков прошил голкипера. Команда Вернидуба отправляется на матч против "Бетиса", затем "Ингулец". Против дебютантов они пока выступают катастрофически плохо. Тенденция продолжится?

"Верес" - "Кривбасс" 0:2 (0:1; 0:1)

Гол: Аду, 12; Стецьков, 81 (п)

Удаление: Смеян, 28 - Романчук, 51

"ЛНЗ" 3:1 "Рух"

Наглядная демонстрация наказания за импульсивность. "Рух" впервые и последний раз ударил по воротам черкасчан в начале второго тайма и решил, что этого достаточно. Соперник быстро собрался и набил целую сумку. Именно после перерыва началась красивая и активная игра, где "ЛНЗ" закрепил за собой статус крепкого середняка УПЛ. На камбэк понадобилось 20 минут, львовяне пропустили несколько позиционных атак, голкипер Ледвий был бессилен против дальних ударов. Победа хозяев омрачена травмой Ассинора – один из самых активных в команде игроков вылетел на пока неизвестный срок.

"ЛНЗ" - "Движение" 3:1 (0:0; 3:1)

Голы: Тиль, 73; Пасич, 82; Яшари, 90+6 - Квасница, 51

"Левый берег" 0:1 "Шахтер"

Откровенно слабый матч "Шахтера", учитывая плохие выступления киевлян на старте этого чемпионата. Мотивации не хватило обеим сторонам, а Судаков как главный актив чемпиона до сих пор не может прийти в форму. Сикан нашел свою возможность - отозвался на прострел Педриньо. Горняки всю игру испытывали защиту "ЛБ", их же голкипер Резник 90 минут отдыхал. После трех матчей киевляне остаются единственной командой УПЛ без очков, а "Шахтер", похоже, готовит физический бум на середину сентября под ЛЧ.

"Левый берег" - "Шахтер" 0:1 (0:0; 0:1)

Гол: Сикан, 63