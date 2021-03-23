Новости спорта 22 марта: Шевченко отреагировал на решение суда по матчу Швейцария – Украина

Александр Чеканов Футбол 09:11, 23.03.2021 Обновлено: 09:45, 23.03.2021

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объяснил невызов в команду лидера "Динамо" Виталия Буяльского, а также прокомментировал решение CAS по матчу со Швейцарией.

Кроме того, менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас назвал ориентировочную дату следующего боя украинского боксера.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 22 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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