Новичок УПЛ подписал контракт с героем Евро-2016

Легендарный защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон подписал контракт с новичком украинской Премьер-лиги – "Рухом".

Как сообщает официальный сайт львовского клуба, 34-летний футболист будет выступать за команду как минимум до конца сезона. Стороны договорились о полугодичном соглашении, которое предусматривает возможность продления еще на один год.

Сигурдссон известен по выступлениям за "Копенгаген", "Краснодар" и "Ростов". Сыграл 97 матчей за национальную команду. Рагнар является автором гола в ворота сборной Англии на чемпионате Европы 2016 года, когда северяне сенсационно выбили соперника с турнира. Он был назван лучшим игроком того матча.

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