Экс-футболист "МанСити", игравший в Украине, войдет в тренерский штаб клуба УПЛ

Бывший футболист "Манчестер Сити" Яя Туре войдет в тренерский штаб донецкого "Олимпика".

Согласно информации на странице "ПРОФУТБОЛ Digital" в Instagram, ивуариец станет помощником главного тренера команды Игоря Климовского.

Напомним, что свою европейскую карьеру Туре начал в бельгийском "Беверене", а зимой 2004 года перешел в донецкий "Металлург", за который выступал до лета 2005-го. После этого он успешно играл за "Олимпиакос", "Монако", "Барселону" и "Манчестер Сити".

С января 2020 года ивуариец находился в статусе свободного агента и самостоятельно поддерживал физическую форму. Последним его клубом был китайский "Циндао Хайню".

После 12 туров УПЛ "Олимпик" занимает седьмое место в таблице с 17 очками, но имеет матч в запасе и может обойти "Колос", если выиграет свой отложенный поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, полтавская "Ворскла" подписала футболиста европейской сборной, а после этого объявила о трансфере экс-игрока "Порту".