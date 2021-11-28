Норвежский вундеркинд установил два исторических рекорда в чемпионате Германии по футболу

21-летний норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд, забив гол в поединке 13-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга", стал стал самым молодым футболистом в истории Бундеслиги, которому покорилась отметка в 50 забитых голов. Также до форварда сборной Норвегии никто в немецком первенстве не забивал 50 мячей за меньшее количество матчей (50).

В текущем сезоне за 7 матчей Холланд забил 10 голов. По данным авторитетного портала Transfermarkt стоимость игрока составляет 150 млн евро.

🤖 7 minutos demoró Haaland en volver al gol luego de 1 mes y medio lesionado.



Ya son 50 GOLES en 50 partidos de Bundesliga alemana. 🤯pic.twitter.com/RxVP9QXmDc — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 27, 2021

Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "шмелей". Холланд не играл больше месяца из-за травмы и вышел на поле лишь на 73 минуте. Спустя 8 минут на его счету было уже взятие ворот.

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Напомним, что Эрлинг в 2019 году установил рекорд Лиги чемпионов, забив восемь голов в своем дебютном сезоне.

Лишь в конце ноября 2021-го это достижение побил нападающий "Аякса" Себастьян Алле