Норвежский вундеркинд установил два исторических рекорда в чемпионате Германии по футболу

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
1,9 т.
Эрлинг Холланд

21-летний норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд, забив гол в поединке 13-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга", стал стал самым молодым футболистом в истории Бундеслиги, которому покорилась отметка в 50 забитых голов. Также до форварда сборной Норвегии никто в немецком первенстве не забивал 50 мячей за меньшее количество матчей (50).

Эрлинг Холланд забил на 81-й минуте

В текущем сезоне за 7 матчей Холланд забил 10 голов. По данным авторитетного портала Transfermarkt стоимость игрока составляет 150 млн евро.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "шмелей". Холланд не играл больше месяца из-за травмы и вышел на поле лишь на 73 минуте. Спустя 8 минут на его счету было уже взятие ворот.

Видео дня
Эрлинг Холланд

Напомним, что Эрлинг в 2019 году установил рекорд Лиги чемпионов, забив восемь голов в своем дебютном сезоне.

В активе Эрлинга рекорд Лиги чемпионов

Лишь в конце ноября 2021-го это достижение побил нападающий "Аякса" Себастьян Алле

ГерманияВольфсбургЧемпионат ГерманииБоруссия ДортмундЭрлинг Холанд