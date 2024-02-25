'Низкий поклон украинцам'. Грузинский комментатор выдал мощную речь в поддержку Украины на матче АПЛ. Видео

Грузинский комментатор телеканала Setanta Sports Зураб Читая мощно начал поединок 26-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиги между "Арсеналом" и "Ньюкаслом". 46-летний уроженец Сухуми обратился ко всем украинцам и персонально к Александру Зинченко.

Журналист, находясь в студии в Тбилиси, решил воспользовался своим служебным положением в день второй годовщины начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

"Хочется Александру адресовать от себя лично и от всех жителей нашей страны и всем украинцам слова поддержки и слова благодарности. Всем им огромное спасибо! И никогда не будет достаточно этого простого "спасибо" для того, чтобы выразить нашу признательность и благодарность им за то, что они стоят на рубеже, как я считаю по крайней мере, всей свободной Европы. Всем нашим украинским братьям и сестрам низкий поклон. Всем павшим героям, гражданским и военным, вечная память. Слава Украине!" – заявил комментатор.

Отметим, что встреча "Арсенал" - "Ньюкасл" завершилась со счетом 4:1. Зинченко из-за травмы участия не принимал.

23 января Зинченко призвал украинских спортсменов на международной арене продолжать напоминать миру о войне в нашей стране. 27-летний футболист также отметил, что хотел бы находиться в Украине и тяжело переживает из-за новостей.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 февраля в годовщину самой трагической даты в истории современной Украины вратарь украинской сборной и португальской "Бенфики" Анатолий Трубин принял участие в митинге в Лиссабоне в поддержку нашей страны.

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