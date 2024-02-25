'Мир должен слышать о нас'. Голкипер сборной Украины по футболу принял участие в митинге в Лиссабоне. Фотофакт

Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин принял участие в митинге, посвященном двухлетней годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. 22-летний голкипер "желто-синей" сборной вместе с диаспорой и беженцами вышел на центральную площадь Лиссабона. чтобы поблагодарил португальцев за все, что они делают для украинцев.

"Борьба продолжается. Это началось не сегодня, не 2, не 10 лет назад. Украинский народ веками продолжает отстаивать собственную независимость. Важно говорить о необходимости поддержки. Пока идет война, мир должен знать и слышать о нас", – написал Трубин в Instagram.

Как сообщал OBOZ.UA, Анатолий Трубин перешел в "Бенфику" из "Шахтера" 10 августа 2023-го . 22-летний уроженец Донецка был продан за 10 млн евро + бонус в размере 1 млн евро.

Также сообщается, что "горняки" будут иметь право на 40% от стоимости следующего трансфера футболиста. Контракт Трубина с 38-кратным чемпионом Португалии заключен сроком на 5 лет.

Согласно данным Евростата, на конец августа 2023 года в Португалии проживало более 56 тысяч украинцев. Больше всего граждан Украины в таких муниципалитетах, как Лиссабон (более 12 тысяч человек), Кашкайш (более 3 тысяч), Порту (почти 3 тысячи украинцев), Синтра (около 2 тысяч), и Албуфейра (почти 1,5 тысячи).

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