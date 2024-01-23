'Чего Россия пытается добиться?' Зинченко напомнил британцам о войне в Украине

Полузащитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко призвал украинских спортсменов на международной арене продолжать напоминать миру о войне в нашей стране. 27-летний футболист также отметил, что хотел бы находиться в Украине и тяжело переживает из-за новостей.

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Об этом Зинченко заявил в интервью авторитетному британскому изданию The Athletic. Участник двух чемпионатов Европы подчеркнул, что в мире стали меньше уделять внимания российской агрессии и преступлениям оккупантов, однако украинцы не могут себе позволить усталость от войны.

"Я очень хочу быть в Украине, потому что это моя родина. Смотря и следя за новостями, где почти каждый день люди умирают без причины, просто спрашиваешь себя: чего Россия пытается добиться? Может быть, некоторые люди устали от этого, но все мы, украинцы во всем мире… Мы не можем устать от этого, потому что это наша жизнь, это наша страна. Нам нужно больше говорить об этом, и это то, что мы пытаемся сделать", – сказал Зинченко.

Он добавил, что спортивные победы добавляют сил всему народу нашей страны. "Украинцы, играющие за границей в футбол, теннис, бокс – нам нужно представлять нашу страну. Это наш долг. Каждому, у кого есть украинский паспорт, необходимо сделать все возможное, чтобы эта победа стала ближе. Любые победы украинцев вызывают большие эмоции у людей, борющихся за нашу свободу. Многие герои на передовой смотрят футбол", – подчеркнул футболист.

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