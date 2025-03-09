'Никогда не догадаетесь'. Жена Ракицкого показала, что сделал Ярослав на 8 марта. Видео

Жена экс-футболиста "Шахтера" Ярослава Ракицкого Ольга поделилась в своем Instagram оригинальным сюрпризом, который ей устроил ее мужчина на 8 марта. Оказалось, что бывший игрок сборной Украины организовал для Ольги необычное свидание – они отправились на киевский Столичный рынок.

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"Никогда не догадаетесь, куда везет меня муж на 8 марта", – подписала начало видео Ольга.

Перед тем, как супруги добрались до конечной точки своего путешествия, Ольга в машине попыталась создать некую интригу. Девушка на камеру игриво поинтересовалась у супруга, куда он ее везет. В ответ Ярослав сразу выдал локацию: "На рынок!".

"Вот зачем ты это сразу сказал. Это должен был быть сюрприз", – возмутилась Ольга.

"Вот сюрприз: помидоры, огурцы, мясо, рыбо и всё. Сюрприз!" – парировал Ярослав.

Когда пара подошла к одному из прилавков, продавец внезапно узнал Ярослава и обратился к нему с просьбой дать автограф. Ярослав, как обычно, не отказал своим фанатам, оставив подпись на своей футболке. Этот момент стал еще одной неожиданностью для пары на рынке.

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