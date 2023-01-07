''Никогда бы не подумал''. Тренер российского клуба назвал ''очень печальной'' ситуацию в Украине

Главный тренер футбольного клуба "Оренбург" Марцел Личка до сих пор не может поверить в то, что произошло 24 февраля 2022 года. Известный чешский специалист считает, что такое невозможно в XXI веке.

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В тоже время Личка признался, что его окружение с пониманием отнеслось к тому, что он работает в России и то, что он это делает исключительно из-за спорта.

"Я всегда говорил, что политике просто не место в спорте. Конечно, то, что происходит в Украине, очень печально. Никогда бы не подумал, что что-то подобное может произойти в XXI веке, но я работал здесь еще до начала войны. У меня есть действующий контракт в "Оренбурге", – сказал Личка в интервью iSport.cz.

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