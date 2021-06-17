Нидерланды – Австрия: смотреть онлайн трансляцию матча соперников Украины

В четверг, 17 июня, сборная Нидерландов сыграет против Австрии в рамках второго тура Евро-2020. Обе команды являются соперниками Украины в группе С в борьбе за выход в плей-офф.

Поединок примет "Йохан Кройфф Арена" в Амстердаме. Начало в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн трансляцию.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ НИДЕРЛАНДЫ – АВСТРИЯ

Евро-2020. 2-й тур

Группа С

"Йохан Кройфф Арена", Амстредам

Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

Арбитр VAR: Алехандро Эрнандес (Павел Гиль)

Нидерланды – Австрия – 0:0

Ориентировочные составы

Нидерланды: Стекеленбург, Думфрис, Тимбер, де Лихт, де Врей, Блинд, Вейндал, Ф. де Йонг, де Роон, Вейналдум﻿, Депай, Вегхорст

Видео дня

Австрия: Бахманн, Линхарт, Алаба, Хинтереггер, Лайнер, Лаймер, Забитцер, Гриллич, Ульмер, Баумгартнер, Калайджич

4 ЧАСА ДО МАТЧА. Приветствуем всех футбольных болельщиков! Сегодня на поле сразятся соперники Украины в группе С на Евро-2020. Нидерланды играют с Австрией!

Тем временем украинская сборная переиграла македонцев. Матч выдался непростым и завершился со счетом 2:1. Опять отличились Ярмоленко и Яремчук.

Теперь ситуация в группе С выглядит так:

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ НИДЕРЛАНДЫ – АВСТРИЯ

Поединок будут транслировать телеканалы "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Российским зрителям будет доступен показ на "Матч ТВ", "Матч! Футбол 1", "Матч! Премьер". Также доступна трансляция будет на телеканале "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ НИДЕРЛАНДЫ – АВСТРИЯ

На победу сборной Нидерландов букмекеры принимают ставки с коэффициентом 1.60. А вот в успех австрийцев они верят не сильно, всего 6.20. Ставки на ничью принимаются с показателем 4.10.

СУДЬИ МАТЧА НИДЕРЛАНДЫ – АВСТРИЯ

Поединок обслужат арбитры из Израиля во главе с Орелем Гринфельдом. На линиях ему помогут Рой Хассан и Идан Яркони. Четвертым рефери назначен Давиде Масса из Италии, а за систему видеоповтора будет отвечать Павел Гиль из Польши.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Франк де Бур, главный тренер сборной Нидерландов:

"Австрия уже давно с каждым годом становится сильнее. Алабу все знают, Арнаутовича тоже. Важные игроки, громкие имена. Многие играют в Германии. Это сплоченная команда, которую тяжело обыграть".

Франко Фода, главный тренер сборной Австрии:

"Нам определенно будет не хватать Марко, и необходимо компенсировать его отсутствие командными действиями. Арнаутович был одной из опций для стартового состава на игру с Нидерландами, но теперь нам придется придумывать новый план. Впрочем, несмотря ни на что, мы выставим на игру сильную команду".

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Нидерланды и Австрия встречались на поле 18 раз (11 товарищеских встреч). В 8 матчах победу одержали "оранжевые", австрийцам удалось победить в 6 поединках. Соотношение голов – 33:23 в пользу Нидерландов.

Как писал OBOZREVATEL, Украине в первом матче проиграла Нидерландам, зато взяла три очка в матче против Северной Македонии, получив шансы на выход в плей-офф Евро-2020.