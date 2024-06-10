'Ничего кроме разочарования': экс-тренер сборной России ответил на вопрос об Украине на Евро-2024

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал сборную Украины командой, за которую он будет болеть на чемпионате Европы-2024. Легендарный футболист киевского "Динамо" и уроженец столицы нашей страны подчеркнул, что у подопечных Сергея Реброва есть все шансы стать открытием турнира в Германии.

Об этом Бышовец заявил в интервью порталу Legalbet. Олимпийский чемпион Сеула-88 во главе сборной СССР, который с середине 80-х живет в Москве, также вспомнил о войне России против Украины. Бывший футболист отметил, что она вызывает у него "скорбь и разочарование".

"Какую сборную буду поддерживать? Понятно, что на турнире есть Украина. Не приходится говорить, что для моей семьи это очень важно. Ситуация, которая сложилась в целом, не вызывает у меня ничего кроме скорби и разочарования. Тем не менее надо говорить, что сегодняшние возможности украинской футбольной сборной хорошие, они есть. Я смотрел их матч с Германией. К тому же у меня есть отношение к Реброву, с которым я знаком. Сейчас многие ждут качества игры, хотя задача стоит – результат", – сказал Бышовец.

Сборная Украины в товарищеском матче проиграла команде Польше. До этого наша команда сыграла вничью с Германией. На групповой стадии Евро-2024 "сине-желтые" сыграют с Румынией, Словакией и Бельгией.

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитый украинский тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич назвал главную проблему сборной Украины перед Евро-2024.

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