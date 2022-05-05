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"Ни в чем не виноваты". Экс-тренер сборной Украины по футболу оправдал российских спортсменов

Максим Иншаков
Футбол
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Рауль Рианчо

Известный испанский футбольный тренер Рауль Рианчо, который с 2016 по 2018 был одним из тренеров сборной Украины и помогал Андрею Шевченко, крайне негативно высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров. 62-летний испанец признался, что ему жаль представителей РФ.

Рауль Рианчо работал в сборной Украины

Специалист уверен, что такой бан очень негативно отразится на уровне РПЛ. Одним из плачевных последствий для будет то, что никто из иностранных футболистов не захочет выступать в лиге.

Рауль Рианчо сделал неожиданное заявление
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"Я считаю, что после подобного заявления УЕФА у легионеров пропадет желание играть в РПЛ. Это серьезный удар по всему российскому футболу. Мне очень жаль спортсменов, которые попали в эту неприятную ситуацию. Они ни в чем не виноваты", – цитирует Рианчо "Известия".

Рауль Рианчо

Отметим, что после сборной Украины Рауль Рианчо работал в московским "Спартаком". Сначала он был помощником главного тренера, а затем временно возглавил клуб после увольнения Массимо Карреры.

Рауль Рианчо

Как сообщал OBOZREVATEL, летом прошлого года Рианчо признался, что с радостью принял бы предложение возглавить российскую национальную команду. В одном из ранних интервью испанец отмечал "большой потенциал" сборной РФ.

Россия исключена из Лиги наций.

Напомним, российские клубные команды не примут участие в розыгрышах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в сезоне 2022/2023. Кроме того, сборная России была исключена из Лиги наций.

Россию изолировали от мирового футбола.

Основанием для наказания является военное вторжение РФ в Украину. 28 февраля УЕФА исключил российские команды из своих турниров.