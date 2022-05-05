"Ни в чем не виноваты". Экс-тренер сборной Украины по футболу оправдал российских спортсменов

Известный испанский футбольный тренер Рауль Рианчо, который с 2016 по 2018 был одним из тренеров сборной Украины и помогал Андрею Шевченко, крайне негативно высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров. 62-летний испанец признался, что ему жаль представителей РФ.

Специалист уверен, что такой бан очень негативно отразится на уровне РПЛ. Одним из плачевных последствий для будет то, что никто из иностранных футболистов не захочет выступать в лиге.

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"Я считаю, что после подобного заявления УЕФА у легионеров пропадет желание играть в РПЛ. Это серьезный удар по всему российскому футболу. Мне очень жаль спортсменов, которые попали в эту неприятную ситуацию. Они ни в чем не виноваты", – цитирует Рианчо "Известия".

Отметим, что после сборной Украины Рауль Рианчо работал в московским "Спартаком". Сначала он был помощником главного тренера, а затем временно возглавил клуб после увольнения Массимо Карреры.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом прошлого года Рианчо признался, что с радостью принял бы предложение возглавить российскую национальную команду. В одном из ранних интервью испанец отмечал "большой потенциал" сборной РФ.

Напомним, российские клубные команды не примут участие в розыгрышах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в сезоне 2022/2023. Кроме того, сборная России была исключена из Лиги наций.

Основанием для наказания является военное вторжение РФ в Украину. 28 февраля УЕФА исключил российские команды из своих турниров.