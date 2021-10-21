Неудача "Динамо", разгромы от "Баварии" и "Челси": результаты и обзоры Лиги чемпионов 20 октября
В среду, 20 октября, в футбольной Лиге чемпионов состоялись матчи третьего тура в группах E, F, G, H. Представитель Украины снова проиграл с сухим счетом. Правда, киевское "Динамо" пропустило от "Барселоны" всего один мяч.
В других поединках выделим разгромные победы "Баварии" и "Челси" и волевую победу "МЮ" над "Аталантой" с решающим голом Роналду в концовке. Украинец Руслан Малиновский вышел на замену на 25 минут, но при нем команда дважды пропустила.
Результаты Лиги чемпионов 20 октября
Группа Е
"Барселона" (Испания) – "Динамо" (Киев, Украина) – 1:0
Гол: Пике, 36
"Бенфика" (Португалия) – "Бавария" (Германия) – 0:4
Голы: Сане, 70, 84; Эвертон, 80 (в свои ворота); Левандовски, 82
Группа F
"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Аталанта" (Италия) – 3:2
Голы: Рэшфорд, 53; Магуайр, 75; Роналду, 81 – Пашалич, 15; Демирал, 29
"Янг Бойз" (Швейцария) – "Вильярреал" (Испания) – 1:4
Голы: Элиа, 77 – Пино, 6; Морено, 16, 88; Чуквезе, 90+2
Группа G
"Лилль" (Франция) – "Севилья" (Испания) – 0:0
"Зальцбург" (Австрия) – "Вольфсбург" (Германия) – 3:1
Голы: Адейеми, 3; Окафор, 65, 77 – Нмеча, 15
Группа H
"Зенит" (Россия) – "Ювентус" (Италия) – 0:1
Гол: Кулусевски, 86
"Челси" (Англия) – "Мальме" (Швеция) – 4:0
Голы: Кристенсен, 9; Жоржиньо, 21 (пен.), 57 (пен.); Хаверц, 48
Турнирное положение команд во всех группах
Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу оценил матч "Динамо" с "Барселоной" и назвал главную ошибку команды.
Также тренер "Шахтера" признался в ошибке в матче с "Реалом".