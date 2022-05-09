'Нет равных': вратарь сборной Англии восхитился Миколенко

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд восхитился отношением к своей работе украинского легионера "Эвертона" Виталия Миколенко. Голкипер "ирисок" отметил профессионализм своего партнера по команде, который очень быстро стал своим в коллективе.

Об этом сам Пикфорд рассказал в интервью Sky Sports, информирует BBC. Комментируя победу над "Лестером", вратарь "Эвертона" также отметил действия всей команды в поединке против "лис".

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"Сейчас речь идет о приверженности делу, отношении к делу, командном духе. Это то, что заставляет нас двигаться дальше. Победа на выезде 1:2... Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как мы выигрывали на выезде. Миколенко, придя к нам, сразу выучил английский. Он отличный парень, и его отношение к делу на высоте. Его самоотверженности нет равных", – сказал Пикфорд.

Отметим, что Миколенко отличился дебютным голом за "Эвертона" в матче с "Лестером". Виталий блестящим ударом в касание поразил ворота соперника с линии штрафной.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь сборной Украины Андрей Лунин дебютировал за мадридский "Реал" в чемпионате Испании.