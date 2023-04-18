Неожиданный поворот. Арабский Бекхэм дважды перехитрил жену, которая после развода хотела забрать его деньги

В деле с разводом знаменитого футболист ПСЖ Ашрафа Хакими, которого называют Арабским Бекхэмом, и его женой – испано-тунисской актрисой Хибой Абук возник неожиданный поворот. Кроме того, что Абук не смогла получить никакой финансовой компенсации – оказалось, что теперь она должна заплатить звезде сборной Марокко.

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В начале года 24-летний нападающий был обвинен в изнасиловании 23-летней девушки. 36-летняя Абук подала на развод и попыталась отсудить половину имущества (примерно 8,5 млн долларов)

Однако официально у мужа-миллионера ничего не было. Все его имущество было зарегистрировано на имя его матери. Хакими ежемесячно получает от ПСЖ 1 млн евро, но 80% этой суммы поступает на счет г-жи Фатимы.

После того, как вскрылись эти факты, юридически Абук стала богаче Хакими. Теперь по закону она должна будет оплатить его судебные издержки и отдать половину своих активов, которые составляют порядка 2 млн долларов.

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