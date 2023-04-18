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Неожиданный поворот. Арабский Бекхэм дважды перехитрил жену, которая после развода хотела забрать его деньги

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
5,0 т.
Неожиданный поворот. Арабский Бекхэм дважды перехитрил жену, которая после развода хотела забрать его деньги

В деле с разводом знаменитого футболист ПСЖ Ашрафа Хакими, которого называют Арабским Бекхэмом, и его женой – испано-тунисской актрисой Хибой Абук возник неожиданный поворот. Кроме того, что Абук не смогла получить никакой финансовой компенсации – оказалось, что теперь она должна заплатить звезде сборной Марокко.

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Ашраф Хакими

В начале года 24-летний нападающий был обвинен в изнасиловании 23-летней девушки. 36-летняя Абук подала на развод и попыталась отсудить половину имущества (примерно 8,5 млн долларов)

Неожиданный поворот. Арабский Бекхэм дважды перехитрил жену, которая после развода хотела забрать его деньги

Однако официально у мужа-миллионера ничего не было. Все его имущество было зарегистрировано на имя его матери. Хакими ежемесячно получает от ПСЖ 1 млн евро, но 80% этой суммы поступает на счет г-жи Фатимы.

Неожиданный поворот. Арабский Бекхэм дважды перехитрил жену, которая после развода хотела забрать его деньги

После того, как вскрылись эти факты, юридически Абук стала богаче Хакими. Теперь по закону она должна будет оплатить его судебные издержки и отдать половину своих активов, которые составляют порядка 2 млн долларов.

Неожиданный поворот. Арабский Бекхэм дважды перехитрил жену, которая после развода хотела забрать его деньги

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