Арабский Бекхэм обхитрил жену-актрису, которая после развода хотела забрать его деньги

Знаменитый футболист ПСЖ Ашраф Хакими оказался официально нищим после того, как его жена Хиба Абук подала на развод и попыталась отсудить половину имущества. 24-летний нападающий сборной Марокко, которого называют Арабский Бекхэм, угодил в скандал в начале года.

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Его обвиняют в изнасиловании 23-летней девушки после того, как он пригласил ее к себе домой, пока его жена была в отпуске с детьми в ОАЭ.

После того, как полиция начала расследования, Абук решила развестись.

"Реальность такова, что некоторое время назад, после долгих размышлений, отец моих детей и я приняли решение прекратить наши отношения, задолго до недавних событий в СМИ", – написала Абук в Instagram.

Она добавила, что не представляла себе, что помимо "обычной боли, которая приходит с разлукой", ей также придется столкнуться с "этим позором".

По сообщениям испанских СМИ оказалось, что муж-миллионер ничего не имеет, так как все его имущество зарегистрировано на имя его матери. Хакими ежемесячно получает от ПСЖ 1 миллион евро, но 80% этой суммы поступает на счет его матери г-жи Фатимы.

У него нет собственности, машин, домов, драгоценностей и даже одежды на его имя. В любое время, когда он хочет что-нибудь, он спрашивает свою мать, которая покупает это для него, утверждает издание 24/7.

36 летняя Ибу Абук является испано-тунисской актрисой и на 12 лет старше футболиста. Она начинала свою карьеру в 2010-м, когда Хакими был еще школьником.

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