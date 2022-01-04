'Недомолился футбольному богу': форварда-бунтовщика вернули в 'Динамо'

Еще один футболист "Днепра-1" возвращается в киевское "Динамо" из аренды. Вслед за защитником Владиславом Дубинчаком в коллектив румынского тренера Мирчи Луческу приедет форвард Назарий Русин.

Об этом рассказал почетный президент клуба из Днепра Юрий Береза в интервью YouTube-каналу "Днепрянин". Вместо 23-летнего Русина клуб приобретет другого нападающего.

"На сборы едет вся команда, кроме Русина. Вместо Назария к нам теперь приедет другой интересный футболист. Русин возвращается в "Динамо".

Он – талантливый парень, но у него в "Днепре-1" не пошло. Так бывает. Что-то не сложилось: или недомолился футбольному богу, или перемолился. Но парень – не без таланта. Я ему желаю успехов", – оригинально высказался Береза.

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После возвращения из аренды в Польше Русин летом 2021 года на целый сезон должен был отправиться в "Днепр-1". Но, как видно, амбициозный форвард пришелся не ко двору, хотя в 10 матчах забил два мяча (по одному в Кубке и Премьер-лиге).

Напомним, весной 2021 года его со скандалом вернули из варшавской "Легии". Там Русин отказывался выполнять установки тренера и играть за резервный состав. Как сообщал OBOZREVATEL, польский клуб досрочно избавился от футболиста "Динамо".

Сейчас сайт Transfermarkt оценивает Назария в 400 тысяч евро.

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