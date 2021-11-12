"Не тот результат": Малиновский – о матче с Болгарией и отношениях с Петраковым

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями после товарищеского матча сборных Украины и Болгарии, который 11 ноября завершился в Одессе ничьей 1:1. Подопечные Александр Петракова часто угрожали воротам соперника, нанесли десятки ударов, но так и не смогли победить.

В комментарии телепрограмме "Головна команда" Малиновский с улыбкой подвел итог встрече на стадионе "Черноморец" и уже настраивается на решающий поединок отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной. Пройдет он 16 ноября в Зенице.

"Ничья – не тот результат, на который мы рассчитывали. Мы создали очень много моментов, но забили всего один мяч. Но матч [с болгарами] может дать только положительные эмоции, поскольку мы очень хорошо прессинговали и контролировали мяч. Вопрос только в реализации, которая нас подвела. С хорошим настроением теперь будем готовиться к следующему матчу", – не грустит Руслан.

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Также он коснулся темы нашумевшего конфликта с главным тренером Александром Петраковым.

"Журналисты неправильно восприняли информацию. На самом деле там ничего такого не было. Это просто рабочие моменты. Но все начали обсуждать [отношения между Малиновским и Петраковым]. Не надо даже ничего закрывать, все и так было хорошо. У нас одна цель – выйти на чемпионат мира. Это самое главное. А индивидуальные вопросы отходят на второй план", – уверен один из лидеров коллектива.

Пока же он настраивается на битву с боснийцами и намерен приложить все силы, чтобы помочь сборной победить.

"У нас еще много времени на подготовку. Посмотрим и матч Боснии с Финляндией. Мы можем обыграть боснийцев. Главное – верить в себя и ехать за победой", – уверен футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Петраков прокомментировал игру сборной Украины с Болгарией.

Узнавайте результаты отбора на ЧМ-2022 11 ноября.