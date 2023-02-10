''Не страна, а декорация'': клуб российской Премьер-лиги высмеяли за ''фейковых'' болельщиков

Клуб российской Премьер-лиги "Урал" из Екатеринбурга будет обеспечивать посещаемость домашних матчей с помощью бюджетников. Руководство "оранжево-черных" согласовало квоты для сотрудников государственных предприятий.

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Об этом информирует Telegram-канал "OFNEWS / Околоспортивные Новости". Такое решение "Урала" принято из-за сильнейшего падения зрительского интереса к матчам российского чемпионата после введения так называемого паспорта болельщика Fan ID, что вызвало резкий негатив со стороны активных фанатов.

"Как будут обеспечивать посещаемость домашних матчей ФК "Урал". Одна из разнорядок попала нам в руки. Ну, здравствуй, добровольно-принудительное посещение футбола", – пишут авторы канала.

Интересно, что в составители документа умудрились с ошибкой написать слово fan, чем вызвали смех у болельщиков в комментариях. "Весело ID", "Весело иди, да уж", "С*ка, тупые, даже написать поганое слово без ошибок не могут", "Не страна, а декорация какая-то", "А кто-то думал что будет по другому?" – задаются вопросом россияне.

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