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"Не страна, а декорация": клуб российской Премьер-лиги высмеяли за "фейковых" болельщиков

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
3,4 т.
'Не страна, а декорация': клуб российской Премьер-лиги высмеяли за 'фейковых' болельщиков

Клуб российской Премьер-лиги "Урал" из Екатеринбурга будет обеспечивать посещаемость домашних матчей с помощью бюджетников. Руководство "оранжево-черных" согласовало квоты для сотрудников государственных предприятий.

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''Не страна, а декорация'': клуб российской Премьер-лиги высмеяли за ''фейковых'' болельщиков

Об этом информирует Telegram-канал "OFNEWS / Околоспортивные Новости". Такое решение "Урала" принято из-за сильнейшего падения зрительского интереса к матчам российского чемпионата после введения так называемого паспорта болельщика Fan ID, что вызвало резкий негатив со стороны активных фанатов.

''Не страна, а декорация'': клуб российской Премьер-лиги высмеяли за ''фейковых'' болельщиков

"Как будут обеспечивать посещаемость домашних матчей ФК "Урал". Одна из разнорядок попала нам в руки. Ну, здравствуй, добровольно-принудительное посещение футбола", – пишут авторы канала.

''Не страна, а декорация'': клуб российской Премьер-лиги высмеяли за ''фейковых'' болельщиков
''Не страна, а декорация'': клуб российской Премьер-лиги высмеяли за ''фейковых'' болельщиков

Интересно, что в составители документа умудрились с ошибкой написать слово fan, чем вызвали смех у болельщиков в комментариях. "Весело ID", "Весело иди, да уж", "С*ка, тупые, даже написать поганое слово без ошибок не могут", "Не страна, а декорация какая-то", "А кто-то думал что будет по другому?" – задаются вопросом россияне.

''Не страна, а декорация'': клуб российской Премьер-лиги высмеяли за ''фейковых'' болельщиков

Как сообщал OBOZREVATEL, футболистка сборной России Надежда Карпова на примере Олимпийских игр вскрыла правду о кремлевской пропаганде. Она также рассказала о встрече с беженкой из Украины.

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