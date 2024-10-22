'Не сможет обнять сына': бывший футболист юношеской сборной Украины погиб в бою с оккупантами, спасая побратимов

На войне с российскими оккупантами погиб бывший футболист юношеской сборной Украины Дмитрий Богачев. В прошлом полузащитник "Сум", "Виктории" и польской "Орлеты" после полномасштабного вторжения служил боевым медиком и регулярно спасал жизнь собратьев, а вот собственно не сохранил. Павшему воину теперь навсегда 32 года.

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О смерти Дмитрия сообщил его бывший одноклубник по ПФК "Сумы", голкипер Александр Литвиненко.

Богачев третьим сыном в семье и с детства обожал футбол. Выступи за первую в Сумах детскую команду "Колосок", в составе которой на протяжении нескольких лет он становился победителем и призером чемпионатов Украины в разных возрастных категориях. Впоследствии тренировался в Cпециализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва "Смена", где талантливого юношу заметили и пригласили в ПФК "Сумы".

Дмитрий дебютировал в составе "Сум" 27 марта 2010 года в матче Второй лиги против армянского "Титана" (1:0). И постепенно стал игроком основы, участвуя во всех матчах второго круга чемпионата. А потом был самым юным капитаном в истории команды.

Дмитрий был победителем Второй лиги украинского первенства в сезоне-2011/2012. В том же году вызывался в сборную U-20, за которую провел один поединок.

Самым успешным для Богачева считается чемпионат-2014/2015. Он принял участие в 27 матчах, в которых отличился 10 забитыми голами. Это позволило ему занять четвертое место в рейтинге бомбардиров Первой лиги.

Цвета команды из Сум в большом футболе Дмитрий защищал до 2019 года, пока клуб не лишили профессионального статуса. За это время полузащитник успел отыграть 184 матча и забить 35 мячей.

Также в течение карьеры Дмитрий выступал за "Викторию" из Николаевки и "Тростянец", в котором полузащитник провел два сезона в 2020-2021 годах. В матчах чемпионата Украины среди любителей и Чемпионате Сумщины игрок принял участие в 23 матчах, в которых отличился пятью голами.

Последним клубом Богачева была "Орлета" из четвертого дивизиона Польши. А после полномасштабного вторжения РФ футболист присоединился к ВСУ.

На фронте Богачев был боевым медиком, спасшим жизнь многих своих собратьев, но не сумевшим спасти себя. Известно, что Дмитрий воевал в самом аду – в Донецком направлении, в частности, в районе Авдеевского коксохимического завода. Но подробности его гибели пока не сообщается.

"Дмитрий был лидером, подавал пример ровесникам, был первым капитаном юношеской сборной Украины Ю-15. У нас в команде все вели дневники, куда записывали мысли и впечатления – все, что им запомнилось. У Дмитрия была такая запись, упоминание о которой накатывает слезы: "Я очень люблю свою маму. Она лучшая у меня в мире!". К сожалению, мама уже никогда не сможет обнять сына…", – отреагировал на гибель воспитанника один из тренеров ФК "Колосок".

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