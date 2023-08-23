'Не придется больше терпеть': легенда футбола обрадовался отъезду Неймара из Европы, назвав его бациллой на поле

Легендарный немецкий футболист Пауль Брайтнер иронично высказался о переходе бразильца Неймара из французского ПСЖ в саудовский "Аль-Хиляль". Чемпион мира 1974 года поблагодарил руководство арабского клуба за то, что он избавил европейцев необходимости наблюдать за вечными симуляциями нападающего.

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Об этом Брайтнер заявил в эфире радиопередачи Blickpunkt Sport, пишет портал издания Bayerischer Rundfunk. Победитель Кубка европейских чемпионов-74 выразил недоумение из-за решений звезд мирового футбола, которые массово согласились подписать контракт с клубами из Саудовской Аравии.

"Спасибо, дорогие саудовцы, за покупку господина Неймара, одного из величайших актеров, который только жестикулировал и драматизировал. Самая настоящая бацилла на левом фланге. Нам не придется больше его терпеть. Что он, Роналду, Мане будет делать там со своими деньгами? Если саудовцы будут действовать так же, как американцы в 70-е годы со своей опереточной лигой, то есть покупать игроков только за безумные деньги, то им следует это делать и дальше", – сказал Брайтнер.

Напомним, Неймар перешел в "Аль-Хиляль" за 90 миллионов евро и установил рекорд мирового футбола. Он подписал двух летний контракт с саудовским клубом на сумму 160 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда аравийского "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметился чудовищной выходкой во время финального матча арабской Лиги чемпионов с "Аль-Хилялем".

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