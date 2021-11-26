"Не надо с Россией играть!" Экс-тренер сборной Украины жестко высказался о жеребьевке плей-офф ЧМ

Бывший тренер сборной Украины по футболу Йожеф Сабо поделился своими ожиданиями от жеребьевки плей-офф квалификации чемпионата мира. Состоится она в пятницу, 26 ноября, в Швейцарии в 18:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022.

В комментарии сайту "Трибуна" 81-летний специалист довольно агрессивно отреагировал на вопрос, правильно ли делают функционеры УЕФА и ФИФА, не позволяя встретиться командам из России и Украины.

"Правильно, что Украину и Россию разводят во время жеребьевки. Зачем нам Россия? Эти бл**и, что они делают? Вы только посмотрите. Этот Путин с ума сошел или что?

Я не политик, но надо сделать наши границы такими сильными, чтобы ни одна муха не пролетела. Все деньги, что воруют миллиардеры, надо давать на вооружение, чтобы наши дети жили спокойно. Не надо с россиянами играть", – категорично заявил бывший футболист и тренер киевского "Динамо".

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Также Йожеф Йожефович высказал пожелание для сборной Украины на жеребьевке.

"Я бы хотел Шотландию. Точно, не Италию – даже несмотря на ее нынешнее состояние. Все равно, Италия есть Италия. И не Португалию. Надо миновать эти команды", – считает специалист.

Напомним, в соперники "сине-желтым" могут попасться сборные Швеции, Шотландии, Уэльса, Португалии или Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские журналисты решили, что "Золотой мяч" получит форвард "Баварии" Левандовски.