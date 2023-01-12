''Не можем быть врагами с украинским народом'': белорусский тренер высказался о войне, назвав себя россиянином

Главный тренер российского "Урала" Виктор Гончаренко выразил недоумение из-за войны в Украине и повторил нарратив кремлевской пропаганды об одном народе. 45-летний белорусский специалист при этом по какой-то причине признал себя россиянином, фактически открестившись от родной страны.

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Об этом Гончаренко заявил в интервью порталу Чемпионат.com. Наставник клуба из Екатеринбурга лицемерно выразил надежду завершение войны, а также отметил, что не разделяет для себя народы России, Украины и Беларуси.

"Не могу представить, что мы все можем быть врагами с украинским народом, с белорусским. Для меня это ненормально. Я же хорошо помню СССР. У меня вообще мой первый полет на самолете был по маршруту Геленджик-Донецк-Киев. Поэтому для меня это все не вяжется одно с другим. Больше всего хочется, чтобы ситуация в мире стала лучше, чтобы все закончилось, потому что люди гибнут. А это самое ужасное", – сказал Гончаренко.

Ранее белорусская биатлонистка Дарья Домрачева высказалась против отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый аргентинский футболист Леандро Фернандес заявил, что "не понимает такого ужасного отношения к России и русским".

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