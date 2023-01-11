''Не понимаю такого ужасного отношения к России''. Аргентинский чемпион заявил, что ''русские этого не заслуживают''

Знаменитый аргентинский футболист Леандро Фернандес вспомнил свою карьеру в России, заявив, что не понимает негативного отношения в мире к РФ. 39-летний Фернандес является рекордсменом, среди представителей Аргентины по количеству матчей в чемпионате России по футболу(208). Занимает третье место по матчам в чемпионатах России в составе московского "Динамо".

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Защитник, выигрывавший в 2004 Олимпийские игры вместе со сборной Аргентины, крайне тепло отозвался о выступлении в российском первенстве с 2006 по 2014 года.

"Не понимаю такого ужасного отношения к России и русским. Они этого не заслуживают. Русские люди всегда относились ко мне положительно, а фанатам "Динамо" и всему московскому клубу я бесконечно благодарен за предоставленную возможность сыграть в европейской лиге. Российский футбол навсегда останется в моем сердце", – сказал аргентинец в интервью Sport24.

Такой пассаж спортсмена вызвал истерику у российских болельщиков.

"А что случилось? А если серьезно, то ужасное отношение к русским только в рф и росТВ. В мире все всё понимают", – пишут юзеры.

Местные троли попытались подыграть автору, рассказав о тлетворном влиянии пропаганды на Западе, но их сразу же осадили.

Также в комментариях объяснили, что на самом деле видел в России Фернандес.

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