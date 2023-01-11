Биатлонистка Домрачева выразила недоумение из-за войны в Украине и заступилась за россиян

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева высказалась против отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Прославленная биатлонистка, которая 2020 году не стала осуждать режим Александра Лукашенко за жесткое подавление протестов в родной стране, выразила "недоумение от того, что в наши дни ведутся реальные военные действия".

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Об этом она заявила в интервью пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси. Домрачева повторила излюбленный штамп кремлевского пропаганды о том, что спорт должен находиться вне политики и объединять людей.

"Я, как и многие, нахожусь в недоумении от того, что в наши дни ведутся реальные военные действия, но, как и прежде, считаю, что отстранение спортсменов от гонок никоим положительным образом не влияет на решение конфликта. Сегодня спорт втянули в политику. Я же хочу видеть спорт, свободный от политики. Спорт – это прекрасно. Политика, на мой взгляд, – не очень. Я уверена, что многие спортсмены устали уже от этой тематики вокруг них. Спорт должен объединять, а не наоборот", – сказала Дарья.

Отметим, что родной брат Домрачевой Никита был жестоко избит во время протестов в Беларуси, однако сама биатлонистка не высказалась с осуждением властей.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная российская тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась из-за призывов запретить спортсменам из страны-агрессора участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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