'Не могут поверить': Зинченко рассказал, как игроки 'Арсенала' реагируют на видео из Украины

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко часто показывает партнерам по команде кадры из Украины, в том числе футбольных матчей, когда игроки вынуждены уходить в убежища из-за воздушной тревоги. Футболисты "канониров" называют это настоящим безумием и не могут поверить в то, что это происходит.

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Об этом Зинченко рассказал в интервью изданию The Guardian накануне матча Лиги чемпионов с донецким "Шахтером". 26-летний футболист отметил, что война в родной стране постоянно находится в фокусе его внимания, ведь мама и другие близкие находятся в Украине.

"Вся моя семья в Украине. Но я считаю, что я более полезен, выступая здесь, чем там. Есть футболисты, играющие в украинской лиге, и вдруг раздается сирена. Всем им нужно спрятаться в убежище. Я показываю эти видео своим товарищам по команде, и они не могут поверить, что мы живем такой жизнью. Это безумие. Каждый раз, когда я читаю новости, я молюсь, чтобы это скорее закончилось, потому что я знаю, сколько людей погибло в этой войне", – сказал Зинченко.

Отметим, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил поддержку донецкому "Шахтеру" и всей Украине, которая продолжает противостоять российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сделал странное заявление об Украине, где "люди думают, что они лучше других".

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