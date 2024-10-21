'Не могу представить': тренер 'Арсенала' высказался о ситуации в Украине перед матчем с 'Шахтером'

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поддержал донецкий "Шахтер" и Украину накануне матча команд в Лиге чемпионов. Испанский специалист отметил, что ему очень трудно представить, как наша страна справляется с российской агрессией, даже несмотря на постоянные разговоры с Александром Зинченко.

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Об этом Артета заявил на пресс-конференции перед игрой, информирует официальный сайт "Арсенала". Наставник "канониров" восхитился тому, как "Шахтер" и украинские клубы и сборные продолжают выступать на международной арене на фоне происходящего в стране.

"Я очень сочувствую ситуации, в которой оказался "Шахтер". Я не могу представить, даже когда разговариваю с Зинченко, как это влияет на украинцев, всю страну, их семьи и окружающую среду. То невероятное отношение к этой ситуации, и то, что они делают, чтобы продолжать играть в футбол на таком уровне и конкурировать, – это прекрасно. Мы примем их здесь наилучшим образом. Однозначно – футбол не самое важное дело в нашем мире, особенно если сравнивать с ситуацией, в которой находится "Шахтер", – сказал Артета.

Напомним, поединок "Арсенал" – "Шахтер" состоится во вторник, 22 октября. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, во втором туре "Шахтер" на "Фельтинс Арене" в немецком Гельзенкирхене в номинально домашнем матче уступил итальянской "Аталанте".

Ранее в 1-м туре украинский клуб сыграл вничью с итальянской "Болонье". Поединок на "Стадио Ренато Далл'Ара" завершился со счетом 0:0.

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