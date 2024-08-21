'Не лучшее время': вратарь сборной Украины высказался о возвращении в страну

Вратарь лиссабонской "Бенфики" Анатолий Трубин, который на минувших выходных провел 50-й матч в составе команды, признался, что хотел бы приехать в Украину. 23-летний уроженец Донецка отметил, что с тяжелым сердцем следит за новостями из родной страны, которая продолжает противостоять российской агрессии.

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Об этом Трубин заявил в интервью официальному сайту "Бенфики". Голкипер сборной Украины подчеркнул, что очень скучает по Родине, но сейчас не видит для себя возможности побывать в стране из-за войны. При этом он добавил, что поддерживает соотечественников.

"Для меня это немного... Не просто немного, это очень тяжело, потому что я постоянно смотрю новости, говорю с семьей о том, что произошло или не произошло. Мне тяжело, очень тяжело. Очень хочу туда, потому что скучаю по дому, по украинской еде, по друзьям… Но сейчас не лучшее время. Я скучаю по всему, но у нас здесь много украинцев и португальцев, которые очень добры и помогают нам во всем", – сказал Трубин.

Отметим, что в 50-м матче за "Бенфику" Анатолий получил травму связок голеностопа, однако она оказалась несерьезной. Вратарь уже получил вызов в сборную Украины на матчи Лиги наций в сентябре.

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