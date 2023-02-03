''Не хочу прилетать в вашу страну'': легенда ''Зенита'' категорично высказался о России

Известный чешский тренер Властимил Петржела, с которым санкт-петербургский "Зенит" впервые в истории стал вице-чемпионом России, признался, что сейчас ни за что не станет работать в стране-агрессоре. Несмотря на крепкие связи с футболистами и экспертами из РФ, 69-летний специалист исключил возможность даже посещения Москвы.

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Об этом Петржела, который работал с "Зенитом" с 2003 по 2006 год, заявил в интервью порталу "РБ Спорт". Он добавил, что тяжело переживает войну в Украине, а в его родной Чехии огромный негатив по отношению к гражданам Российской Федерации.

"Ни за что и ни за какие деньги сейчас не поеду работать в Россию. Не хочу прилетать в вашу страну в нынешнее время. В Чехии много негатива, я сложно переживаю ситуацию. У меня много друзей в России, хотел бы увидеться с ними. Возможно, в будущем прилечу, но ни в коем случае не сейчас", – сказал чешский специалист.

Ранее Петржела, говоря о войне в Украине, заявил о том, что "в в Чехии дураков хватает. Им говорят, что Путин во всем виноват, они верят".

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев рассказал, как ему предлагали принять российское гражданство.