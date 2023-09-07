'Не хочу быть клоуном в цирке': российский футболист категорически отказался возвращаться в РФ и завершил карьеру

Российский футболист Михаил Меркулов, который с 2021 года выступает за хорватскую "Риеку", категорически отказался возвращаться в чемпионат родной страны. 29-летний спортсмен назвал цирком первенство РФ и объявил о том, что завершает профессиональную карьеру.

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Об этом Меркулов рассказал в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Экс-защитник екатеринбургского "Урала" и казанского "Рубина" также добавил, что последние полтора года испытывает проблемы со здоровьем, что повлияло на его решение прекратить выступления.

"Я принял решение, что, скорее всего, буду заканчивать с карьерой. У меня были варианты продолжения карьеры в России, но я не хочу быть клоуном в цирке. Не хочу выступать на этой арене. Пробовал найти что-то здесь, было несколько вариантов из низших лиг, но решил, что не буду подставлять ни себя, ни команду: не хотелось подписать контракт, а затем через неделю понять, что мое колено не справляется. Просто сидеть на зарплате я не хочу. Решение закончить шло достаточно давно, потому что последние полтора года не играл. Морально и психологически был готов", – сказал Меркулов.

Ранее бразильский нападающий Давид Нерес, который находился на контракте с донецким "Шахтером", но так и не сыграл ни одного матча за украинцев из-за полномасштабного вторжения РФ, категорически отказался переходить в российский клуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский нападающий Руслан Червяков, несмотря на военную агрессию России в отношении его родной страны, подписал контракт с московским "Торпедо".

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