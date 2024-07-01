Не фавориты: букмекеры оценили шансы сборной Украины в Лиге наций после провала на Евро-2024
Сборная Украины по футболу не считается главным претендентом на победу в группе 1 дивизиона В Лиги наций. Команда Сергея Реброва сыграет в квартете с тремя участниками чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Германии, – Чехией, Албанией и Грузией.
Главным фаворитом группы считается чешская сборная. Ставки на то, что она станет первой в квартете и поднимется в дивизион А, принимаются с коэффициентом 2,50. Успех украинцев оценивается котировкой 2,75.
С большим отставанием расположились две другие команды. Показатели на триумф албанцев достигают уровня 5,00. А на победу грузинских футболистов предлагается индекс 6,00.
РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ В ЛИГЕ НАЦИЙ
7 сентября, 21:45. Украина – Албания
10 сентября, 21:45. Чехия – Украина
11 октября, 21:45. Украина – Грузия
14 октября, 21:45. Украина – Чехия
16 ноября, 19:00. Грузия – Украина
19 ноября, 21:45. Албания – Украина
Отметим, что Лига наций станет одним из этапов квалификации к чемпионату мира-2026. Поэтому для "сине-желтых" важно успешно сыграть в турнире.
Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) допустил грубый ляп в отношении защитника сборной Украины Максима Таловерова, назвав его россиянином.
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