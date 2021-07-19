Не "Динамо" и не "Шахтер": клуб УПЛ объявил о переходе футболиста из итальянской Серии А

"Александрия" объявила о трансфере аргентинского нападающего "Дженоа" из итальянской Серии А Клаудио Спинелли. В сезоне 2020/21 он выступал за словенский "Копер" на правах аренды.

Информация о переходе появилась на официальном сайте клуба украинской Премьер-лиги. Детали контракта и другие условия сделки не уточняются.

Отметим, что Спинелли является воспитанником аргентинского "Тигре", откуда в 2018 году он перешел в "Дженоа" за 3,60 миллиона евро, но ему так и не удалось заиграть в основном составе генуэзцев. Его постоянно отправляли в аренду: сначала Клаудио защищал цвета итальянского "Кротоне", а затем выступал за "Сан-Мартин Сан-Хуан" и "Химнасию Ла-Плату" у себя на родине, прежде чем поиграть за словенский "Копер".

Видео дня

Стоимость Спинелли по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 250 тысяч евро. На счету аргентинца 76 матчей на профессиональном уровне, в которых он забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевское "Динамо" объявило о подписании двух первых новичков в летнее межсезонье – Дениса Антюха и Ильи Шкурина.