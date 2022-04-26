Названы неутешительные прогнозы для России после включения в Азиатскую конфедерацию футбола

Бывший тренер сборной Узбекистана по футболу Вадим Абрамов негативно оценил перспективы сборной России в случае перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию. 59-летний специалист, проработавший с множеством местных клубов считает, что не стоит ожидать больших успехов от команды РФ.

По мнению Абрамова переход России в Азию не очень пойдет на пользу российскому футболу.

"Если всем кажется, что россияне будут выигрывать, это заблуждение", - цитирует тренера издание "ВсеПроСпорт" .

В качестве аргументов, Абрамов указал на сложные погодные условия, которые существуют в Азии.

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"В Саудовской Аравии или ОАЭ и в 10 часов вечера душно. Даже если матч начинается в это время, играть в таких условиях очень сложно. А в Таиланде или Малайзии другая проблема – большая влажность. Плюс игроки вряд ли выдержат дальние перелеты", – подытожил экс-наставник узбекистанской сборной.

Стоит отметить, что начинал Вадим Карленович свою футбольную карьеру в 1979 году в симферопольской "Таврии", но в основе команды так и не сыграл.

В комментариях российские фанаты высказали согласие с мнение Абрамова, признав, что кричать о повальных успехах у них умеют лишь депутаты.