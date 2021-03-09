Названы футболисты, которых "Барселона" попытается купить в первую очередь

Каталонская "Барселона" будет пытаться купить Серхио Агуэро и Эрик Гарсия, которые выступают за "Манчестер Сити" и станут свободными агентами летом, сообщает в Twitter журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар.

По информации Агилара, остальные сделки зависят от финансового положения "сине-гранатовых".

20-летний Эрик является воспитанником знаменитой академии клуба "Барселона" — "Ла Масии", плавно переходил из одной категории в другую. С 2018 года испанский защитник провел 18 матчей за "МанСити".

32-летний Агуэро перешел в "Сити" в 2011 году. С тех пор нападающий сборной Аргентины сыграл в футболке "горожан" 269 матчей и забил 180 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жоан Лапорта 8 марта одержал победу на выборах и во второй раз стал президентом "Барселоны".

Он набрал 54,28% голосов (более 30 тысяч). Второе место занял Виктор Фонт (29,99%), а на третьем оказался Тони Фрейша (8,58%).