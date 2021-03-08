"Барселона" объявила о назначении нового президента клуба

Жоан Лапорта одержал победу на выборах и во второй раз стал президентом "Барселоны".

Как сообщается на официальном сайте каталонского клуба, он набрал 54,28% голосов (более 30 тысяч). Второе место занял Виктор Фонт (29,99%), а на третьем оказался Тони Фрейша (8,58%).

58-летний Лапорта уже занимал этот пост с 2003 по 2010 год. Тогда он помог команде выйти из финансового и институционного кризиса и добиться невероятных высот. За время его правления "сине-гранатовые" завоевали четыре чемпионства в Испании и выиграли две Лиги чемпионов.

В 2015 году Лапорта уже пытался вернуть себе пост президента "Барселоны", но тогда верх над ним взял Хосеп Бартомеу, позиции которого укрепились благодаря победе каталонцев в трех турнирах сезона 2014/15.

Напомним, что в октябре Бартомеу ушел в отставку из-за недоверия со стороны других членов правления. Его действия у руля команды привели к тому, что главная звезда "Барселоны" Лионель Месси попытался покинуть клуб летом 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хосеп был задержан полицией за троллинг аргентинского футболиста в социальных сетях.