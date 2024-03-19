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Названа предварительная причина смерти Василия Уткина

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
5,1 т.
Названа предварительная причина смерти Василия Уткина

Предварительная причина смерти российского спортивного комментатора и блогера Василия Уткина — тромбоэмболия легочной артерии, сообщают российские Telegram-каналы. Официально эта информация не подтверждена, точную причину установят после вскрытия.

СМИ утверждают, что 52-летнему Уткину стало плохо, и его экстренно доставили в кардиологическое отделение больницы им.Пирогова в Москве. Там у него диагностировали острую сосудистую недостаточность и подключили к аппарату ИВЛ, после чего дважды пытались реанимировать.

В итоге у комментатора остановилось сердце из-за тромбов.

Названа предварительная причина смерти Василия Уткина

Как сообщал OBOZ.UA, телеведущий, спортивный журналист, радиоведущий, актер, главный редактор, писатель, блогер и комментатор умер в возрасте 52 лет. 

Названа предварительная причина смерти Василия Уткина

В октябре прошлого года Василий шокировал болельщиков своим внешним видом на одном из матчей Медиалиги, появившись на публике с невероятным количеством лишних килограммов.

Названа предварительная причина смерти Василия Уткина

Отметим, что Уткин многократно сидел на диете. Его вес доходил до 215 кг, который удалось снизить до 125 кг после операции на желудке.

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