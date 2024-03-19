Названа предварительная причина смерти Василия Уткина

Предварительная причина смерти российского спортивного комментатора и блогера Василия Уткина — тромбоэмболия легочной артерии, сообщают российские Telegram-каналы. Официально эта информация не подтверждена, точную причину установят после вскрытия.

СМИ утверждают, что 52-летнему Уткину стало плохо, и его экстренно доставили в кардиологическое отделение больницы им.Пирогова в Москве. Там у него диагностировали острую сосудистую недостаточность и подключили к аппарату ИВЛ, после чего дважды пытались реанимировать.

В итоге у комментатора остановилось сердце из-за тромбов.

Как сообщал OBOZ.UA, телеведущий, спортивный журналист, радиоведущий, актер, главный редактор, писатель, блогер и комментатор умер в возрасте 52 лет.

В октябре прошлого года Василий шокировал болельщиков своим внешним видом на одном из матчей Медиалиги, появившись на публике с невероятным количеством лишних килограммов.

Отметим, что Уткин многократно сидел на диете. Его вес доходил до 215 кг, который удалось снизить до 125 кг после операции на желудке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!