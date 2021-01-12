Назван лучший футбольный тренер десятилетия
Наставник "Атлетико" Диего Симеоне был назван лучшим клубным тренером последних десяти лет по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Как сообщается на официальном сайте организации, аргентинский специалист обошел испанца Пепа Гвардиолу ("Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко) и Юргена Клоппа ("Ливерпуль"), которые заняли второе и третье места, соответственно. В 2011-2020 году Симеоне помог "Атлетико" выиграть чемпионат и Кубок Испании, два Суперкубка страны, два титула Лиги Европы, два Суперкубка УЕФА, а также сумел вывести "матрасников" в два финала Лиги чемпионов, оба из которых были проиграны "Реалу".
Полностью десятка лучших клубных тренеров последних десяти лет выглядит следующим образом:
Диего Симеоне – Аргентина – 152 очка;
Пеп Гвардиола – Испания – 144;
Юрген Клопп – Германия – 105;
Жозе Моуриньо – Португалия – 91;
Максимилиано Аллегри – Италия – 77;
Унаи Эмери – Испания – 70;
Зинедин Зидан – Франция – 59;
Карло Анчелотти – Италия – 57;
Маурисио Почеттино – Аргентина – 56;
Марсело Гальярдо – Аргентина – 56.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно имя лучшего футболиста ХХІ века.