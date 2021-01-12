Назван лучший футбольный тренер десятилетия

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Диего Симеоне

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне был назван лучшим клубным тренером последних десяти лет по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Как сообщается на официальном сайте организации, аргентинский специалист обошел испанца Пепа Гвардиолу ("Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко) и Юргена Клоппа ("Ливерпуль"), которые заняли второе и третье места, соответственно. В 2011-2020 году Симеоне помог "Атлетико" выиграть чемпионат и Кубок Испании, два Суперкубка страны, два титула Лиги Европы, два Суперкубка УЕФА, а также сумел вывести "матрасников" в два финала Лиги чемпионов, оба из которых были проиграны "Реалу".

Полностью десятка лучших клубных тренеров последних десяти лет выглядит следующим образом:

Диего Симеоне – Аргентина – 152 очка;

Пеп Гвардиола – Испания – 144;

Юрген Клопп – Германия – 105;

Жозе Моуриньо – Португалия – 91;

Максимилиано Аллегри – Италия – 77;

Унаи Эмери – Испания – 70;

Зинедин Зидан – Франция – 59;

Карло Анчелотти – Италия – 57;

Маурисио Почеттино – Аргентина – 56;

Марсело Гальярдо – Аргентина – 56.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно имя лучшего футболиста ХХІ века.

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