Названо найкращого футбольного тренера десятиліття

Наставник "Атлетіко" Дієго Сімеоне був названий найкращим клубним тренером останніх десяти років за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS).

Як повідомляється на офіційному сайті організації, аргентинський фахівець обійшов іспанця Пепа Гвардіолу ("Манчестер Сіті", за який виступає українець Олександр Зінченко) і Юргена Клоппа ("Ліверпуль"), які посіли друге й третє місця, відповідно. У 2011-2020 роках Сімеоне допоміг "Атлетіко" виграти чемпіонат і Кубок Іспанії, два Суперкубка країни, два титули Ліги Європи, два Суперкубка УЄФА, а також зумів вивести "матрацників" у два фінали Ліги чемпіонів, обидва з яких були програні "Реалу" .

Повністю десятка найкращих клубних тренерів останніх десяти років має такий вигляд:

Дієго Сімеоне ("Атлетико") – Аргентина – 152 очки;

Пеп Гвардіола ("Манчестер Сіті") – Іспанія – 144;

Юрген Клопп ("Лиіверпуль") – Німеччина – 105;

Жозе Моуріньо ("Тоттенхем") – Португалія – 91;

Максиміліано Аллегрі (вільний агент) – Італія – 77;

Унаї Емері ("Вільярреал") – Іспанія – 70;

Зінедін Зідан ("Реал") – Франція – 59;

Карло Анчелотті ("Евертон") – Італія – 57;

Маурісіо Почеттіно (ПСЖ) – Аргентина – 56;

Марсело Гальярдо ("Рівер Плейт") – Аргентина – 56.

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