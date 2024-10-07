Назван фаворит матча сборной Украины в Лиге наций, на который она потеряла полкоманды

Сборная Украины по футболу считается незначительным фаворитом матча Лиги наций с Грузией, который состоится 11 октября в Познани. Перед поединком тренерский штаб Сергея Ребров вынужден был пойти на кардинальные изменения в составе из-за потери девяти игроков.

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Встречу примет поле стадиона ENEA Stadion. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Грузия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Букмекеры считают, что у "сине-желтых" больше шансов на победу в противостоянии с участником Евро-2024. Ставки на триумф украинцев принимаются с коэффициентом 2,05. Ничья оценивается котировкой 3,30. А показатели на успех номинальных гостей достигают уровня 3,50.

При этом стоит отметить, что грузинские футболисты стартовали в новом розыгрыше Лиги наций с двух побед и единолично лидируют в группе. Дебютанты Евро обыграли Чехию и Албанию, которым украинцы как раз проиграли.

Провальные поединки поставили под сомнение будущее в сборной Сергея Реброва. После двух неудач ему задали вопрос об отставке, на что тренер ответил с усмешкой.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский рассказал о ситуации с Андреем Ярмоленко в национальной команде.

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