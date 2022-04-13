Наворовал в Украине на домик в Геленджике: украинский тренер рассказал правду о бывшем гендиректоре 'Зари', сбежавшем в Россию

Украинский тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб назвал бывшего генерального директора "Зари" Сергея Рафаилова больным человеком. Рафаилов сбежал в Россию и после начала войны занял откровенно антиукраинскую позицию, называя нас упоротыми укронацистами.

Вернидуб, который вынужден был сотрудничать с Рафаиловым во время своей работы в луганской "Заре", рассказал, что он обворовывал клуб и был очень слабым специалистом.

"Я прочел его посты и выпал в осадок. Это КГБист или, кто он там. Коммунистический партийный работник. Больной, старый человек, у которого нет ума. Это не человек, а биомасса, которая в Украине заработала то, что имеет. Сколько денег он украл, в той же "Заре". А сейчас такое говорит", – рассказал наставник pressing.

Видео дня

Вернидуб, который после начала войны вернулся в Украину и воюет против российских оккупантов в рядах ВСУ, вспомнил, что поначалу Рафаилов даже не знал, сколько футболистов должно быть на поле. И как-то на выезд заказал автобус всего на 20 человек. Тогда как 18 – это только футболисты. А ведь еще есть персонал. И пришлось дозаказать Sprinter.

"А потом он подумал: все хорошо, почему не украсть? Там украл, тут украл. Нормально наворовал – домик в Геленджике, квартирка в Краснодаре. Зять, сын – всех обеспечил. Потому его и поперли", – признался Вернидуб.

При этом, чтобы оправдать себя, Рафаилов начал очернять наставника.

"А я за каждую копейку могу отчитаться перед президентом клуба и любым футболистом. Задолженности передо мной получил в последнюю очередь, когда уже ушел из команды", – отметил тренер и добавил, что о таких индивидуумах, как Рафаилов, лучше не говорить.

Ранее Вернидуб, который за словом в карман не лезет, назвал Путина скотиной и вампиром и рассказал, как решился пойти воевать.

Также OBOZREVATEL рассказывал про другого ветерана украинского футбола, который решил защищать свою страну. Обладатель "Золотого мяча" Беланов тоже взял в руки автомат.