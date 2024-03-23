Настигла карма. Футболист 'Шахтера' порадовался победе России и был наказан

Полузащитник "Шахтера" Хусрав Тоиров поддержал сборную России по футболу после товарищеского матча с командой Сербии. 19-летний легионер из Таджикистана поставил лайк под публикацией российского СМИ где россиян поздравляли с победой 4:0.

Донецкий клуб решил оштрафовать игрока на его месячную зарплату, которая, по информации Футбол 24, составляет 300 тысяч гривен.

"В "Шахтере" видели реакцию Хусрава Тоирова под постом о победе страны-агрессора. Считаем это недопустимым и позорным поведением. Футболист будет оштрафован на месячную зарплату, а эти деньги будут направлены на обеспечение одного из подразделений ВСУ, о чем обязательно будет сделан отчет", – говорится в сообщении пресс-службы "горняков".

Тоиров перешел в "Шахтер" в марте 2023 года. С того времени сыграл два матча за основную команду, преимущество выступая в молодежном составе.

Трансферная стоимость футболиста по данным Transfermakrt по состоянию на ноябрь 2022 года составляла 150 тысяч евро.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский раскритиковал итальянскую "Аталанту" за рекламу матча национальных команд России и Сербии, который прошел в Москве. Наш соотечественник назвал позорными действия своего бывшего клуба, где он выступал три с половиной года.

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