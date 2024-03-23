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Настигла карма. Футболист "Шахтера" порадовался победе России и был наказан

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
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Настигла карма. Футболист 'Шахтера' порадовался победе России и был наказан

Полузащитник "Шахтера" Хусрав Тоиров поддержал сборную России по футболу после товарищеского матча с командой Сербии. 19-летний легионер из Таджикистана поставил лайк под публикацией российского СМИ где россиян поздравляли с победой 4:0.

Настигла карма. Футболист "Шахтера" порадовался победе России и был наказан

Донецкий клуб решил оштрафовать игрока на его месячную зарплату, которая, по информации Футбол 24, составляет 300 тысяч гривен.

"В "Шахтере" видели реакцию Хусрава Тоирова под постом о победе страны-агрессора. Считаем это недопустимым и позорным поведением. Футболист будет оштрафован на месячную зарплату, а эти деньги будут направлены на обеспечение одного из подразделений ВСУ, о чем обязательно будет сделан отчет", – говорится в сообщении пресс-службы "горняков".

Настигла карма. Футболист "Шахтера" порадовался победе России и был наказан

Тоиров перешел в "Шахтер" в марте 2023 года. С того времени сыграл два матча за основную команду, преимущество выступая в молодежном составе.

Настигла карма. Футболист "Шахтера" порадовался победе России и был наказан

Трансферная стоимость футболиста по данным Transfermakrt по состоянию на ноябрь 2022 года составляла 150 тысяч евро.

Настигла карма. Футболист "Шахтера" порадовался победе России и был наказан

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский раскритиковал итальянскую "Аталанту" за рекламу матча национальных команд России и Сербии, который прошел в Москве. Наш соотечественник назвал позорными действия своего бывшего клуба, где он выступал три с половиной года.

Настигла карма. Футболист "Шахтера" порадовался победе России и был наказан

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