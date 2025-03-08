"Наконец-то ведущая не просто красивая". "Новая Ириша Блохина" произвела фурор своей внешностью. Фотофакт
Новая ведущей передачи "Футбол 360" Анастасия Клипаченко получила массу восторженных отзывов после первого выпуска проекта, который стартовал на УПЛ ТБ. 32-летняя уроженка Полтавщины работала в эфире вместе с Владиславом Шалотой.
В комментариях фанаты не смогли сдержать эмоций, восхищаясь внешностью и профессионализмом Анастасии.
"Очаровательная ведущая", "Очень приятная", "Ведущая топ", "Очень красивая и главное разбирающаяся в футболе, не то, что на других шоу сугубо по гендерной квоте", "Все хвалят ребят, да, они на уровне, но соведущая очень хорошая", "Ведущая – просто браво! Приятно слышать и видеть футбольного человека", "Наконец-то девушка ведущая не просто красива, а еще и причастна к футболу", – пишут юзеры.
В интервью Tribuna девушка призналась, что после выпуска, ее в интернете начали называть новой "Иришей Блохиной", которая блистала в программе "Великий футбол" в 2012 году.
"Мои друзья, смотревшие, сбрасывали скрины, где кто-то писал: "Пусть ведущая уже в мини-юбке выходит". Кто-то писал, что покажите, пожалуйста, улыбку ведущей, мы хотим почаще ее видеть. Кто-то писал: "О, новая Ириша Блохина". Потом подхватили это и начали писать: Ириша Блохина в теме. Вот и называют меня Ириша Блохина. Говорю продюсеру: давайте раскроем мою личность, потому что все-таки я не Ириша Блохина. Кто-то писал, что это вторая версия Влады Седана, а кто-то писал, что это превзошло Владу Седан. Были очень разные версии", – рассказала Клипаченко.
Стоит отметить, что Настя не является случайным человеком в футболе. Она мастер спорта Украины по футзалу и пляжному футболу, а также имеет звание мастера спорта международного класса в обеих дисциплинах. Принимала участие в многочисленных международных соревнованиях, в том числе на чемпионатах Европы и мира по футзалу.
Клипаченко завоевала множество титулов на национальном уровне, став пятикратной чемпионкой Украины по футзалу в составе киевской команды "IMS-НУХТ". В сезоне 2023/24 она стала чемпионкой Украины по футзалу в составе "Будстар-НПУ" и была лучшим бомбардиром этого турнира. Ее достижения также включают титул чемпионки мира по пляжному футболу 2023 года с командой "Мрия-2006" и серебряную медаль Европейских игр 2023 года по пляжному футболу в составе сборной Украины.
Кроме спортивной карьеры, Анастасия проявила себя и в тренерской деятельности. Она работала тренером в футбольных академиях "Шахтер", ЮКСА и французского "ПСЖ" в Кувейте. В 2024 году она стала главным тренером женской сборной Украины по мини-футболу. Кроме того, она является соучредителем организации "Шлях Чемпіонки", которая поддерживает украинских спортсменок.
Благодаря своим достижениям, Анастасия была награждена медалью "За труд и заслуги" и другими государственными наградами. В октябре 2024 года она была назначена председателем Комитета женского и девичьего футбола Украинской ассоциации футбола (УАФ) и вошла в комиссию НОК по вопросам женского спорта.
OBOZ.UA предлагает своим читателям самим оценить внешность новой звезды телеэфира.
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