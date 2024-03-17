Как сейчас выглядит Ириша Блохина – один из символов Евро-2012. Фото и видео

Дочь легендарного футболиста "Динамо" Олега Блохина и не менее легендарной гимнастки Ирины Дерюгиной Ириша Блохина запомнилась украинским болельщикам в первую очередь как ведущая телевизионной передачи "Большой футбол". Во время чемпионата Европы по футболу-2012 тогда 29-летняя девушка регулярно появлялась вместе с Александром Денисовым на телеканале "Украина".

Тогда же Ириша Дерюгина написала и исполнила гимн Евро-2012 "Соединим Весь Мир".

Спустя 12 лет после польско-украинского футбольного ЧЕ, Блохина-младшая практически не изменилась.

С начала полномасштабного вторжения Ириша осталась в Киеве, регулярно записывая видео, в которых благодарила поклонников за поддержку.

После деокупации киевской области Ириша занималась волонтерством.

Сейчас Ириша работает директором школы Дерюгиных. Является вице-президентом украинской гимнастической федерации. С 2014 года замужем за Алексеем Бринзаком, от которого родила двоих детей: дочери Жаклин (2014) и Габриэль (2018).

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