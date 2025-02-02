'Наконец сборные РФ и клубы вернутся'. В УЕФА сделали заявление по возвращению России 'в семью', назвав войну 'этой ситуацией'

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразили надежду, что в 2025 году российские клубы и сборные смогут снова участвовать в международных турнирах. Директор департамента национальных ассоциаций Зоран Лакович заявил, что Россия должна вернуться в "европейскую спортивную семью".

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Выступая на внеочередной конференции Российского футбольного союза (РФС), Лакович подчеркнул, что российский футбол всегда пользовался уважением в Европе благодаря своей истории, выдающимся игрокам и тренерам, а также труду множества специалистов.

Он также провел параллель с ситуацией Сербии в 1990-х годах, когда страна была отстранена от международных соревнований из-за санкций ООН. По его словам, сербские спортсмены потеряли возможность соревноваться на высшем уровне, находясь в изоляции более четырех лет.

"Надеюсь, что в течение этого года все российские спортсмены, включая национальную сборную России по футболу и клубы, наконец вернуться на свое прежнее место, где они были до этой ситуации. Они вернутся в европейскую спортивную семью", – сказал 47-летний серб.

Как сообщал OBOZ.UA, национальная сборная России не примет участия в европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Таким образом ФИФА продлило санкции, наложенные на страну из-за ее военной агрессии против Украины. Решение об отстранении России от всех международных футбольных соревнований было принято ФИФА и УЕФА еще в феврале 2022 года.

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