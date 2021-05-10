"Надо быть конченым дебилом": в "Минае" резко прокомментировали невыход на матч с "Шахтером"

Тренер-консультант "Миная" Александр Севидов гневно высказался о ситуации с невыходом команды на матч 25-го тура Премьер-лиги с "Шахтером".

В комментарии шоу "ТаТоТаке" опытный специалист подчеркнул, что советовал своим футболистам бойкотировать игру из-за букмекерского скандала вокруг игры

"Нужно быть конченым дебилом, чтобы в моей ситуации вляпаться или хотя бы какими-то краями участвовать в подобном дерьме. Да, я посоветовал футболистам не выходить на матч, потому что любая их ошибка трактовалась бы однозначно. Нужно играть чисто, либо не играть вообще. И все, кто вышел на поле, бились не за очки, а за свою честь", – сказал Севидов.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты "Миная" заперлись в раздевалке НСК "Олимпийский" перед матчем с "Шахтером" после того, как букмекеры резко изменили котировки на матч. Поединок был задержан на полчаса, а его итогом стала разгромная победа "горняков" 4:0.