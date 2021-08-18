На Кубке Украины футболист и тренер побили арбитра. Видео

Главный тренер футбольного клуба "Олимпия" из пгт Савинцы на Харьковщине Александр Кулик напал на рефери Ростислава Дубину. Инцидент произошел после матча 2-го предварительного этапа Кубка Украины с "Волчанском".

Поединок завершился минимальной победой гостей (0:1), при том, что гол был забит на 80-й минуте с пенальти. Сразу после финального свистка футболисты "Олимпии", которые вылетели из Кубка, начали предъявлять главному арбитру претензии. Один из игроков напал на судью сзади и схватил его за шею.

Видео дня

После этого на поле выбежал Кулик, которые нанес несколько ударов Дубине.

Затем тренер взял рефери за футболку и попытался повалить на землю.

От расправы Дубину спас голкипер "Олимпии" Алексей Казаков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России главный тренер клуба выбежал на поле и ударил арбитра в живот, спровоцировав массовую драку.