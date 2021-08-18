На Кубке Украины футболист и тренер побили арбитра. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Олимпия Волчанск

Главный тренер футбольного клуба "Олимпия" из пгт Савинцы на Харьковщине Александр Кулик напал на рефери Ростислава Дубину. Инцидент произошел после матча 2-го предварительного этапа Кубка Украины с "Волчанском".

На Ростислава Дубину напали футболисты

Поединок завершился минимальной победой гостей (0:1), при том, что гол был забит на 80-й минуте с пенальти. Сразу после финального свистка футболисты "Олимпии", которые вылетели из Кубка, начали предъявлять главному арбитру претензии. Один из игроков напал на судью сзади и схватил его за шею.

Видео дня
На Дубину напал тренер Олимпии

После этого на поле выбежал Кулик, которые нанес несколько ударов Дубине.

Судье досталось от тренера

Затем тренер взял рефери за футболку и попытался повалить на землю.

Драку остановил голкипер

От расправы Дубину спас голкипер "Олимпии" Алексей Казаков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России главный тренер клуба выбежал на поле и ударил арбитра в живот, спровоцировав массовую драку.

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