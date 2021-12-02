Мы все были в шоке, – украинский футболист о нападении России

Бывший футболист луганской "Зари" Сергей Майборода-младший является сыном старшего матроса 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Майбороды. Майборода-старший погиб в июле 2019 года под Водяным. В его Hummer попала ракета из ПТРК.

В свое время отец спортсмена служил в России, потом ездил туда на заработки. Сергей Майборода вспоминает, что нападение РФ стало для всех большой неожиданностью.

"Мы все были в шоке. У нас еще родственники там. Однако никогда не возникало никаких ссор на политической подоплеке. Никто не думал, что такое может произойти", – цитирует Сергея Футбол24.

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Футболисту, выступающему сейчас за вышогродский "Диназ" во Второй лиге, больно, что Россия имеет отношение к смерти его отца.

"Я ужасно хотел бы, чтобы все это скорее закончилось, чтобы больше никто не страдал и не погибал. Россияне просто забрались в нашу страну. Сначала Крым забрали, пришли на Донбасс. Вообще не понимаю, зачем они это сделали и что здесь сейчас делают", – добавил спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший полузащитник сборной Украины по футболу Сергей Кравченко заявил, что в Донецке должна быть или Россия или Украина, а не "непонятное "днр".